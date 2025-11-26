Беспилотный транспорт в РФ: когда появятся поезда метро и трамваи без водителя

Первый заместитель министра транспорта РФ Константин Пашков заявил о постепенном переходе городского транспорта на беспилотные технологии. По его мнению, внедрение беспилотных поездов в метро станет логичным продолжением проекта с автономным трамваем, который уже запущен в Москве.

Первый заместитель министра транспорта РФ Константин Пашков считает переход на беспилотный городской транспорт закономерным процессом. По его оценке, создание беспилотного поезда для метро станет следующим этапом после успешной реализации аналогичного проекта в трамвайном сообщении.

Практическим шагом в этом направлении стал запуск первого в России беспилотного трамвая в Москве 3 сентября 2025 года. Пока он курсирует по маршруту №10 в Строгино, в его салоне для подстраховки находится сотрудник депо. Однако, как сообщил Пашков, полностью автономные трамваи, без персонала в кабине, могут появиться в России в течение ближайших одного-двух лет. Об этом сообщает РИА Новости.

