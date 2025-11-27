Мировые продажи машин превысили 75 миллионов единиц

Эксперты спрогнозировали продажам новых машин в мире и России. По информации аналитического агентства GlobalData Automotive, за десять месяцев этого года 75 миллионов новых легковых машин приобрели покупатели в разных уголках планеты, что на 4,7% больше, чем было продано за аналогичный период годом ранее.

Треть общемирового спроса принадлежит Китаю, который остаётся главной движущей силой мирового роста. С января по октябрь в Поднебесной приобрели 21 800 000 машин, что говорит о приросте в 10,7% по сравнению с прошлым годом.

Американский рынок также показал положительную динамику. Реализация легковых машин, включая пикапы, в США увеличилась на 3,8%, достигнув отметки в 13 550 000 единиц. Это обеспечило 18% в общей картине мировых продаж.

Рынок Западной Европы демонстрирует завидную стабильность, оставшись практически на уровне прошлого года с минимальным ростом в 0,1%. Итоговый объём здесь составил 11 200 000 автомобилей. А вот Восточная Европа пережила незначительное снижение — на 1% — до 3 700 000 проданных машин.

Эксперты GlobalData ожидают, что по итогам 2025 года в мире будет реализовано 92 миллиона автомобилей. Этот прогноз на 3,7% превышает результат 2024 года, который составил 88 800 000 единиц.

Аналитик Сергей Целиков отмечает, что за отчётный период в России было зарегистрировано 1 060 000 новых легковых автомобилей, что на 20% меньше, чем год назад. Ожидается, что итоговые цифры составят 1,3 миллиона единиц. Это будет на 17% ниже показателей предыдущего года.