Растерявшую покупателей Opel Astra подвергли рестайлингу

Марка Opel готовится представить обновленную Астру. Модели переделали переднюю часть. Также сообщается, что она стала «технологичнее». Премьеру проведут в ближайшее время.

Хэтчбек и универсал Opel Astra актуального поколения с заводским индексом L дебютировали в 2021 году. Родственные им модели Peugeot 308 и DS 4 (теперь это DS №4) уже обновились. И вот пришло время для рестайлинга Астры: Opel только что распространил первые тизеры. К слову, семейство немецкого бренда растеряло покупателей в Европе. Согласно статистике Dataforce, по итогам января-сентября текущего года (более свежих данных в свободном доступе пока нет) Astra не смогла попасть даже в ТОП-50 бестселлеров Старого Света. А по итогам восьми месяцев, по информации уже JATO Dynamics, продажи рухнули на 35% до 37 531 шт., тогда как пятидверки Peugeot 308 за тот же период разошлись тиражом 46 408 экземпляров (-28%).

Рестайлинг принес Opel Astra новые фары, при этом они все так же «вписаны» в фирменный элемент Vizor, который стал тоньше. Еще появились дополнительные горизонтальные диодные полоски ходовых огней. Эмблема марки впервые для модели имеет подсветку, сверху и под логотипом есть светящиеся же вертикальные секции. Заменили передний бампер, для Астры предусмотрены диски нового дизайна. Корма, судя по тизеру, прежняя. Интерьер пока не продемонстрировали.

В Opel также заявили о том, что Astra стала «более динамичной и технологичной», но никаких подробностей о начинке или оснащении пока нет. Вероятно, хэтчбек и универсал по-прежнему будут доступны как только с ДВС (бензин или дизель), так и в виде гибридов или полноценных электрокаров. Кстати, летом подзаряжаемые гибридные версии Opel Astra подверглись модернизации.

Больше информации об обновленном семействе обещают раскрыть в ближайшее время. Ну а презентацию вполне могут успеть провести до конца года. Дореформенный хэтч Opel Astra в Германии сейчас стоит от 29 390 евро (около 2,7 млн рублей по текущему курсу), универсал Astra Sports Tourer обойдется минимум в 30 890 евро (2,8 млн рублей).