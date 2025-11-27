Zeekr готовится вывести на рынок "убийцу" Lixiang L8

Бренд Zeekr готовится вывести на рынок новый SUV, который получит обозначение 8X. Прототип автомобиля уже попал в объективы шпионских камер, и, по информации портала CarNewsChina, он станет полноценным конкурентом для таких моделей, как Lixiang L8 и Aito M8.

© Российская Газета

По предварительной информации, официальный дебют нового кроссовера состоится до конца текущего года. Однако пока что компания не раскрывает технических характеристик. Предполагается, что Zeekr 8X будет оснащен силовой установкой, включающей 2,0-литровый двигатель внутреннего сгорания (ДВС) и пару электромоторов, развивающих около 550 лошадиных сил. Это позволит автомобилю разгоняться до 100 км/ч менее чем за 5 секунд.

Также ожидается, что 900-вольтовая архитектура и тяговые батареи будут заимствованы у модели 9X.

По предварительной информации, стоимость 8X составит от 300 до 450 тысяч юаней (примерно от 3,33 до 5 миллионов рублей).

