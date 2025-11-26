ГАИ проведет рейд в Москве

Госавтоинспекция (ГАИ) Москвы 27 ноября проведет на территории столицы профилактическое мероприятие «Пешеход». Инспекторы будут контролировать соблюдение правил дорожного движения, как пешеходами, так и водителями, пишут «Известия».

Накануне стало известно, что МВД подготовило новые изменения в ПДД, которые могут запретить выезжать на дороги общего пользования на питбайках. Законодательные изменения обсуждаются из-за роста числа погибших, в том числе детей.

«В рамках рейда дорожные полицейские проведут информационно-разъяснительную работу с детьми и взрослыми по правилам дорожной безопасности при переходе проезжей части, а также норм поведения в жилой зоне и на дворовых территориях», — разъяснили в ГАИ.

В ходе рейда «Пешеход», который прошел 28 октября, автоинспекторы пресекли более 1,8 тыс. нарушений ПДД водителями и пешеходами, пояснили в ведомстве.

Со стороны водителей пресечено 765 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества движению пешеходов. Пешие участники дорожного движения нарушили ПДД более 1 тыс. раз.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России признал законными «письма счастья» за превышение скорости с дорожных камер, которые установлены на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга.

Решение было принято в ходе рассмотрения дела компании из Воронежской области, получившей два штрафа с разницей в 22 секунды.