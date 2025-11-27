Продажи Tesla резко падают

Продажи Tesla продолжают снижаться в трёх ключевых регионах. В Европе за октябрь они рухнули на 48,5% по сравнению с прошлым годом, а в Китае упали до трёхлетнего минимума. Глобальные поставки в этом году, по прогнозам, сократятся на 7%, что станет вторым годовым падением подряд. Об этом сообщает Reuters.

Основная проблема компании Илона Маска — устаревшая и узкая модельная линейка на фоне растущего предложения конкурентов. В Европе Volkswagen уже продал в этом году в три раза больше электромобилей, чем Tesla, а китайские бренды активно наращивают присутствие.

При этом Маск сместил фокус с массовых автомобилей на разработку роботакси и человекоподобных роботов, что не способствует быстрому восстановлению продаж, подчеркивают аналитики.