Роботакси Uber и WeRide в Абу-Даби официально стали беспилотными

TechCrunch сообщает, что спустя год после запуска коммерческого сервиса роботакси в Абу-Даби китайская компания WeRide и Uber сделали его полностью беспилотным. Сначала за рулём находился водитель-оператор, но сейчас сервис сертифицирован и официально представлен как беспилотный парк роботакси.

© Ferra.ru

Сервис теперь доступен для широкой публики, начинается с маршрутов на острове Яс, в туристическом районе, где находится гоночная трасса «Формулы-1» Гран-при Абу-Даби. Водители могут выбрать Uber Comfort, UberX или «автономный» вариант, чтобы повысить вероятность использования роботакси. Запуск осуществляется в соответствии с федеральным разрешением WeRide, полученным в ОАЭ, и планируется расширить его до центра Абу-Даби и других районов.

Глава подразделения автономной мобильности Uber Сарфраз Маредиа назвал это историческим событием. Uber сотрудничает с 20 компаниями по производству автономных транспортных средств по всему миру, включая Waymo в Остине, May Mobility, Volkswagen, Momenta, Pony.ai, Baidu и Nuro. Партнерство распространяются на доставку и автоперевозки, а также на услугу роботакси премиум-класса, которая планируется с использованием внедорожников Lucid Gravity.

К 2026 году Uber планирует внедрить автономные такси как минимум в 10 городах, а затем распространить их на 15 городов Ближнего Востока и Европы, в конечном итоге увеличив число роботакси до тысячи машин.