Брэд Питт покрутил новый Mercedes-AMG GT 4-door Coupe и стал его лицом

Ожидание первого авторского электромобиля от Mercedes-AMG несколько затянулось, его премьера состоится только в следующем году, а пока развлечь заскучавшую публикую подрядили легендарного ветерана Голливуда Брэда Питта и молодого британского гонщика Джорджа Расселла — вместе они снялись в не лишённом иронии промо-ролике грядущего электрического Mercedes-AMG GT 4-door Coupe.

Первый электромобиль Mercedes-AMG, не имеющий прямых аналогов в модельном ряду Mercedes-Benz, был анонсирован ещё весной 2022 года концептом Vision AMG, закамуфлированные прототипы бороздят дороги полигонов с начала прошлого года, а минувшим летом был представлен второй концепт — Mercedes-AMG GT XX, он гораздо более точно, чем первый, передаёт эстетику будущего серийного спорткара. Казалось бы, всё уже созрело и перезрело для премьеры, но нет — придётся ещё подождать: сегодня выяснилось, что полноценная презентация нового, полностью электрического Mercedes-AMG GT 4-door Coupe состоится только в следующем году, ну а пока компания дразнит очередным трейлером, на сей раз снятом в Лас-Вегасе.

В промо-ролике, который в связи с затруднённым доступом к зарубежным соцсетям мы рекомендуем посмотреть непосредственно на медиа-сайте Mercedes-Benz (ролик находится в нижней части страницы, после фотогалереи), снялись Брэд Питт и Джордж Расселл, действующий пилот команды Mercedes-AMG Petronas F1 Team, уже пять раз побеждавший в гонках Формулы-1 (две последние победы случились в этом году).

Сюжет нехитрый, но рабочий: Брэд Питт, отрастивший по случаю аккуратные усики, выходит из дорогого отеля в Лас-Вегасе и отдаёт портье, мужчине с гораздо более пышными усами, талончик на машину, чтобы тот распорядился подогнать её ко входу. В талончике видим запись AMG GT Prototype. Портье говорит, что он большой фанат, но не Питта, а машины, и сообщает по рации в гараж номер машины для подачи. Гостиничного водителя играет Джордж Расселл, скучающий в будке на парковке и смотрящий на свою фотографию с подписью «сотрудник месяца». Получив задание от порье, Расселл садится в мощный электрокар Питта и лихо дрифтует на нём сначала на парковке, а затем вокруг фонтана у отеля. Во время ожидания машины портье ведёт незатейливую беседу с Питтом: «Я обратил внимание, что вы отрастили усы. Ну и как Вам? Нравится?». Питт в ответ делает кислую мину и кивает. Эффектное появление прототипа AMG GT вызывает у Питта улыбку, ему нравится дрифт в исполнении профессионала. Рассел, передавая машину Питту, просит прощение за долгое ожидание, на что Питт отвечает, что «оно того стоило». В финале Питт садится в машину и в дрифте отъезжает от отеля.

Короче говоря, посыл вы поняли — «ожидание того стоит». Честно говоря, в этом есть некоторые сомнения, потому что как бы ни был прекрасен электрический Mercedes-AMG GT 4-door Coupe, рынок сегодня безжалостно холоден к такого сорта машинам, покупатели дорогих спорткаров теперь жаждут в первую очередь мощных бензиновых машин, причём желательно с максимально аналоговым характером, дающим водителю почувствовать, что он именно водитель, а не клиент высокотехнологичного симулятора по вождению, опекаемый со всех сторон умными электронным помощниками.

Электрический Mercedes-AMG GT 4-door Coupe на собственной платформе AMG.EA, скорее всего, не заменит, а дополнит одноимённую «углеводородную» модель и будет иметь технические характеристики, близкие к таковым у концепта Mercedes-AMG GT XX. Последний оснащён трёхмоторной силовой установкой (один мотор на передней оси, два на задней), максимальная совокупная мощность которых составляет 1000 кВт (1360 л.с.). 800-вольтовая батарея имеет очень продвинутую систему охлаждения и поддерживает быструю зарядку на мощности до 850 кВт — такая мощность позволяет за 5 минут увеличить запас хода на 400 км по циклу WLTP. Максимальная скорость — 360 км/ч.

В августе этого года Mercedes-AMG GT XX установил на скоростном кольце итальянского автополигона Нардо несколько мировых рекордов среди электромобилей, ему в частности удалось преодолеть дистанцию кругосветного путешествия (40 075 км) чуть более чем за семь с половиной дней.

Но вернёмся к Брэду Питту: в сегодняшнем пресс-релизе сказано, что знаменитый актёр и продюсер, которому в декабре исполнится 62 года, будет лицом грядущего электрического Mercedes-AMG GT 4-door Coupe, то есть ждём новых промо-роликов с его участием.

Добавим, что Брэд Питт сыграл одну из главных ролей в свежем фильме «Формула-1» режиссёра Джозефа Косински. Этот фильм вышел в прокат летом этого года и получил на удивление высокие оценки от зрителей (на удивление, потому что сюжет — предельно заезженный и шаблонный, но качество съёмки оказалось почти эталонным). Компания Mercedes-Benz щедро спонсировала этот фильм, выпустила посвящённую ему спецверсию APXGP Edition купе Mercedes-AMG GT 63 и решила продолжить сотрудничество с Питтом. Тоже, надо полагать, щедро оплачиваемое.