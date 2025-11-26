В Москве пробки достигли 8 баллов

Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик 26 ноября оценивается в 8 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 18:30 мск.

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время движение затруднено почти по всем центральным улицам столицы, бульварам, набережным, а также на вылетных магистралях и МКАД. Так, по данным столичного департамента транспорта, в настоящее время средняя скорость потока - 26 км/ч.

На движение также влияет снижение скорости из-за погодных условий, ремонтных работ на дороге и мелких ДТП.