Минтранс разработает закон о транспортной политике

Минтранс России завершает разработку проекта федерального закона "О транспортной политике" и планирует внести его на рассмотрение Госдумы в ходе весенней сессии. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта Константин Пашков в ходе выступления на Конгрессе молодых ученых.

"Мы сейчас будем выпускать закон о транспортной политике, готовим его, где впервые будет закреплено понятие "транспорт", "транспортная система", "транспортный комплекс", "логистика". Это не про отдельные виды транспорта, это про систему в целом, и это то, что ждет от нас сегодня и грузоотправитель, и пассажир", - пояснил представитель Минтранса, передает ТАСС.

Он отметил, что, хотя отдельные виды транспорта в России хорошо регулируются, понятие транспортного комплекса в целом законодательно не определено. Законопроект призван восполнить этот пробел.

В министерстве подтвердили, что соответствующие предложения по концепции законопроекта уже направлены в правительство.

Параллельно Минтранс работает над актуализацией Транспортной стратегии до 2030 года с прогнозом до 2035 года. По словам Пашкова, в обновленный документ будут включены отдельные разделы, посвященные развитию научной и образовательной деятельности в транспортной отрасли.