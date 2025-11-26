В России передумали вводить отмену штрафов с «неправильных» дорожных комплексов

В Госдуме предложили не запрещать штрафы с камер, установленных с нарушениями.

Комитет Государственной думы по государственному строительству рекомендовал не принимать поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предлагающие запретить выдачу штрафов через дорожные камеры, установленные с нарушениями.

Данный законопроект был внесен группой сенаторов еще в 2021 году и предусматривал установление требований к камерам, программному обеспечению, фото- и видеоматериалам, а также правила относительно размещения комплексов.

В случае несоответствия этим требованиям штрафы для автовладельцев отменялись бы. Комитет тогда же указывал на снижение случаев выдачи необоснованных штрафов благодаря таким изменениям.

Законопроект получил поддержку правительства и был принят в первом чтении в декабре 2021 года. Тем не менее, спустя несколько лет, позиция комитета изменилась, и его председатель Павел Крашенинников отметил, что предложенные нормы уже утратили свою актуальность. Он считает, что установление единых требований к комплексам не решит коренной проблемы, и акцент следует делать на своевременном обслуживании и финансировании работы камер.

Крашенинников также напомнил о вступивших в силу осенью 2024 года изменениях в закон «Об автомобильных дорогах», которые определили закрытый список мест для установки камер и обязательное информирование водителей о зонах контроля с помощью знаков. Он считает, что таких мер достаточно. В ассоциации ОКО поддержали этот подход, отметив, что закон включает достаточно детализированные требования к комплексам и их размещению.

