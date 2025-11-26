Китайский GWM выбирает место для своего европейского завода

Китайский автогигант Great Wall Motor озвучил амбициозные планы — наладить на территории Европы ежегодный выпуск 300 тысяч автомобилей к 2029 году. Для этого производитель уже ведёт активный поиск подходящей площадки для первого европейского предприятия.

Как сообщил президент подразделения GWM International Паркер Ши, сейчас с этой целью рассматривается два варианта — Испания и Венгрия. Но это не значит, что выбор ограничен только этими странами. Окончательное место для строительства будет отобрано по ряду критериев, среди которых — уровень расходов на оплату труда сотрудников и организация перевозок комплектующих для последующей сборки.

Представитель компании подчеркнул, что каждое рассматриваемое решение должно быть экономически обоснованным, поскольку проект потребует значительных и долгосрочных финансовых вливаний. Кроме того, GWM внимательно отслеживает изменения в промышленной политике ЕС, включая вопросы таможенных пошлин.

Стремление китайских автопроизводителей нарастить присутствие за рубежом связано с ожесточенной конкуренцией и ценовыми войнами у себя на родине. Однако в Европе их ждут не меньшие сложности. Взять хотя бы конкуренцию не только с местными брендами, но и с соотечественниками, например, с BYD.

Это решение не будет простым для GWM. Несмотря на рекордные мировые продажи в 453 141 автомобиль, в самой Европе регистрации новых машин её суббренда Ora в прошлом году сократились на 41% (3 706 единиц). Именно для преодоления этого разрыва и для достижения глобальной цели — продавать за пределами Китая один миллион автомобилей ежегодно к 2030 году — компания и намерена ускорить реализацию своей европейской стратегии.

Планируемый завод будет выпускать машины с разными типами двигателей — от классических до полностью электрических. И главная ставка делается на компактный внедорожник Ora 5, выход которого ожидается в середине 2026 года.