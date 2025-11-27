Просто добавь ДВС: убыточный Lotus представит первый мощный гибрид в январе

Британской компании Lotus, принадлежащей китайскому холдингу Geely, пока не удаётся стать прибыльной, так как её продажи продолжают падать. Большие надежды Lotus связывает с грядущей линейкой мощных plug-in гибридных моделей. Ожидается, что первым в этой линейке станет гибридный кроссовер Eletre, на данный момент предлагающийся на глобальном рынке исключительно как электромобиль.

© Колеса.ру

Lotus перешёл под контроль Geely в 2017 году, китайский холдинг задумал сделать из британской «дочки» полноценного конкурента Porsche (добиться сопоставимого уровня прибыльности и объёма продаж), но пока из этого ничего не вышло, несмотря на солидные финансовые вливания. Дело в том, что основой плана развития Lotus была выбрана электрификация и предполагалось, что к 2027 году британская марка полностью откажется от ДВС. В прошлом году стало совсем очевидно, что ставка на «электрички» не сработала, спрос на них не оправдал ожиданий, поэтому было объявлено, что Lotus переключается на мощные plug-in гибриды.

На этой неделе Lotus опубликовал финансовый отчёт о работе за первые три квартала текущего года, тогда же гендиректор Group Lotus Фэн Цинфэн, которого цитирует британский журнал Autocar, объявил, что первая plug-in гибридная модель Lotus будет представлена широкой публике в январе, продажи в Китае начнутся в первом квартале 2026 года, а осенью новинка доберётся до Европы.

Autocar утверждает, что в январе нам покажут гибридную версию кроссовера Lotus Eletre, чья платформа EPA изначально не была рассчитана на установку ДВС. Но поскольку платформа EPA — это всего лишь производная от разработанной Geely многоликой платформы SEA, то воткнуть в неё ДВС не составило большого труда, китайцы делают реинжиниринг своих платформ с недосягаемой для европейских автопроизводителей скоростью.

По данным британских коллег, гибридный Eletre снабдят достаточно мощной бензиновой «турбочетвёркой», а электрическая часть силовой установки будет иметь 900-вольтовую архитектуру и обещает сверхбыструю зарядку тяговой батареи. Максимальная совокупная отдача силовой установки составит 925 л.с., тогда как на топовом электрическом Eletre два электромотора совокупно выдают 918 л.с.

В свежем официальном анонсе Lotus значатся три гибрида. Второй — это, скорее всего, лифтбек Emeya, построенный на той же платформе, что и Eletre, и тоже предлагающийся сейчас только как электромобиль. Ну а третьим гибридом будет более компактный по сравнению с Eletre кроссовер, известный на данный момент как Vision X, — он ожидается в 2027 году.

В рамках предыдущего финансового отчёта Lotus, за первое полугодие, было объявлено, что ныне исключительно бензиновое среднемоторное купе Lotus Emira в 2027 году тоже получит гибридную силовую установку.

Купе Emira производится на родной для Lotus фабрике в британском Хетеле (графство Норфолк), а Eletre и Emeya выпускает завод китайского подразделения Lotus Technology в Ухане.

Минувшим летом руководство Geely хотело фабрику в Хетеле закрыть и перенести производство Lotus в США, но в итоге под нажимом взбудораженной общественности и правительства Великобритании фабрика в Хетеле всё же уцелела, притом что ясно, что она сейчас сильно недозагружена.

Ключевые бизнес-показатели Lotus пока оставляют желать лучшего. По итогам первых трёх кварталов 2025 года компания принесла 378 млн долларов чистого убытка, а продажи новых автомобилей сократились на 40% до 4612 шт., из них 2138 проданы в Китае, 1573 — в Европе, 707 — в США, 194 — в остальном мире.