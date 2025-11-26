Летающие автомобили вопреки сомнениям скептиков появятся совсем скоро

В 2020 году компания PAL-V Liberty получила европейский дорожный сертификат, что позволило летающему автомобилю FlyDrive ездить по дорогам общего пользования — это был первый подобный прецедент. С 2024-го фирма проходит завершающий этап воздушной сертификации, чтобы машина могла легально летать. Впрочем, у пионеров этого движения есть серьёзные соперники…

Как отмечает издание 110 KM.RU, в этой гонке лидирующие позиции занимает калифорнийская Alef Aeronautics, чья модель Model A стала первым «автолётом», получившим сертификат от Федерального управления гражданской авиации США.

В свою очередь, в Китае стартовала пробная сборка летающих автомобилей XPeng. Машина Land Aircraft Carrier представляет собой шестиколёсный внедорожник, в багажнике которого находится пилотируемый двухместный летательный аппарат eVTOL.

В итоге, владелец этого комплекта получает уникальную возможность доехать до живописного места, припарковаться, а затем полетать. И это тоже рабочая концепция! Притом первые поставки LAC потребителям намечены на первую половину 2026 года.

Между тем, в Китае произошла первая крупная авария летающих автомобилей Xpeng. В китайском городе Чанчунь произошло чрезвычайное происшествие, когда столкнулась пара «автолётов» eVTOL от компании Xpeng Aeroht.