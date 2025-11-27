Tesla запустила полностью автономную сеть зарядных станций Supercharger

Недавно Tesla запустила сеть зарядных станций Supercharger в Лост-Хиллз, штат Калифорния, чем установила новый стандарт: сеть полностью автономна и соединяет между собой зарядные станции; по сути, речь идёт об электростанции для электромобилей. Сеть насчитывает 168 точек подзарядки и является крупнейшей в мире.

Эта станция работает полностью на солнечной энергии и не зависит от традиционной электросети. Для поддержки транспортных средств с прицепами Tesla использует мегапакеты и системы солнечных навесов. Весь строительный проект был завершён в «удивительно короткие сроки» для такого масштаба — менее чем за восемь месяцев.

Tesla официально объявила, что использует быстровозводимые конструкции для установки нагнетателей, что устраняет необходимость в бетонном фундаменте. Сборные конструкции упрощают процесс установки и повышают надёжность зарядной инфраструктуры.