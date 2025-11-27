Машинам такси могут разрешить стоять в придомовой зоне только 20 минут

Такси в жилых зонах не должно стоять дольше 20 минут. Для соблюдения этого правила нужно вводить штраф и эвакуацию, привязать лицензии таксопарков к наличию собственных или арендованных парковок, за повторные нарушения лишать лицензии. Такое обращение направлено в ГИБДД, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Два года назад Чернышов говорил, что законопроект о запрете парковки такси во дворах жилых домов дольше чем на 30 минут подготовят в осеннюю сессию. Но идея осталась на уровне инициативы.

Проблема вновь обострилась после того, как жители ЖК «Филатов луг» в Новой Москве пожаловались на массовую парковку такси во дворе. На размещенном в соцсетях ролике видно, что придомовую территорию заняли брендированные для работы в «Яндекс Такси» автомобили, причем большинство из них без номеров.

Комментирует вице-спикер Госдумы Борис Чернышов:

— Мы уже предложили эту идею ряду ведомств для того, чтобы они ее отработали.

— Какая-то реакция со стороны ведомств уже получена, они ее поддерживают?

— Нет, только сегодня сделали это. Хотя раньше поддержку мы ощутили, у нас был ряд совещаний по этой теме. Думаю, что что-то получится.

— Это отдельная инициатива или в рамках поправок к какому-то из законов?

— Нет, это отдельное предложение.

— Постоянно вижу жалобы жителей ЖК «Филатов луг».

— Да, они обратились, мы увидели их жалобы и, соответственно, начали отработку.

— Речь именно о такси или о каршеринге тоже?

— Мы говорим про такси.

Бизнес ФМ поговорила с московскими таксистами о том, что они думают по поводу 20-минутной стоянки во дворе.

— Одна затея глупее другой, вот мое мнение.

— У вас своя машина, вы ее на ночь у дома оставляете?

— Да, своя машина, она к такси относится.

— И она обклеена, то есть понятно, что это такси?

— Да, обклеена. Просто будет делаться по-другому. Все будут не обклеивать, будут делать магнитные наклейки — все равно выкрутятся.

— Говорят, что нужно ввести штрафы, эвакуацию, привязать лицензии таксопарков к наличию собственных или арендованных парковок. А такие существуют?

— Нет такого. Они могут хотеть что угодно, но, когда начинаешь разбирать, ничего не продумано. Например, во дворах, где я живу, есть магазин «Петрович», он на своей парковке запрещает всем ставить машины. Поэтому все машины из «Петровича», то есть «Газели» и так далее, стоят во дворах. Теперь еще и машины «Грузовичкоф» появились. Это не трогают, хотя они занимают по два места и являются действительно коммерческим транспортом, стоят по полгода, это всех устраивает. А маленькая машинка такси приехала — все, нонсенс. Проблемы дворов это не решит абсолютно.

***

«Возле дома оставляю, потому что сейчас я выкупил машину — на своей машине работаю. В Москве с точки зрения реализации этой инициативы, я думаю, нереально. Почему? Минимум 90% всех таксомоторов, работающих на дорогах Москвы, находятся в аренде, соответственно, водитель паркует машину возле дома. Есть в Москве таксопарки, у которых по полторы-две тысячи машин. С одной стороны, это заявление разумно — автомобили должны стоять [в специально отведенных местах], это и сохранность машины, и все остальные вопросы. А с другой стороны, я даже теоретически не могу представить район Москвы, где город выделяет таксомоторному парку несколько гектаров».

***

— У некоторых таксопарков есть своя территория, а у кого-то нет. Но в первую очередь пострадают люди, у которых одна-единственная собственная машина, самый огромный штраф в итоге получат они. Ни одна машина такси не возвращается в парк вечером, водители едут домой спать. Человек отработает 12-14 часов, он не может поехать в парк сдать машину, потерять несколько часов в одну сторону, несколько часов в другую сторону. В парках стоят машины, которые в данный момент либо поломаны, либо никому не сданы.

— Почему такие парковки образовываются даже днем в жилых комплексах?

— Если они там стоят сутками, какой-то таксопарк нашел себе место бесплатной парковки. А куда им деваться-то? Вы представьте, сколько стоит в Москве взять в аренду площадку под парковку 50 машин, например? По деньгам это совсем тяжело, да и найти такую нелегко.

— Они ничего не нарушают, когда паркуют вот так?

— А что они могут нарушать? В законах ничего такого нет. А им где парковаться, если они там сами живут, снимают квартиру? Там живет в этой квартире пять человек — вот пять машин такси около подъезда и стоит. У нас жители города Москвы не очень понимают, что парковочные места во дворах им совершенно не принадлежат. Если люди за эту землю не платят, у них на нее прав ровно столько, сколько у любого человека, который приехал, захотел поставить свою машину. Он ничего не нарушает и имеет ровно такие же права, как любой гражданин Российской Федерации. Сейчас все либо общее, либо платное.

Что касается законодательства, то легковые такси можно парковать во дворе — независимо от того, живет водитель или владелец машины рядом или нет. Грузовики массой более 3,5 тонны и автобусы нельзя оставлять во дворах жилых домов.

Компания или ИП могут организовать отдельную парковку для своих машин — для этого надо взять землю в аренду, благоустроить территорию и установить дорожный знак 6.4 «Парковка (парковочное место)». Пожаловаться на незаконно организованную во дворе парковку можно в ГИБДД или прокуратуру. За это компаниям и ИП грозят штрафы.