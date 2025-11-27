Разработку первого белорусского автомобиля сопроводят уголовные дела

В Белоруссии вскрыли коррупцию при разработке электромобиля. Объединённый институт машиностроения, который занимался разработкой национального электрокара, накрыло громким коррупционным скандалом. Заместитель директора учреждения предложил директору схему незаконного заработка, которая была выгодна сразу нескольким сотрудникам.

Как рассказал председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, часть средств, которые выделялись государством на разработку электромобиля, выплачивалась девяти сотрудникам, после чего половина забиралась, чтобы быть поделенной между директором, заместителем директора, главным бухгалтером и экономистом.

Добавим, что общей идеей проекта было создать национальный, а потому недорогой аккумуляторный автомобиль на базе бензинового кроссовера Belgee X50, переведя модель на электрическую тягу. В проекте также участвовали «Белджи», «Могилёвлифтмаш», «Измеритель» и «Первая аккумуляторная компания».

В минувшем августе проект после многолетней работы неожиданно закрыли. Притом машину, не увидившую свет, глава Национальной академии наук Белоруссии Владимир Караник недавно презентовал следующей фразой: «Выглядит, как Coolray, стоит, как Rolls-Royce, а едет, как Жигули».

