В РФ продают почти новый Toyota LC Prado 120

Как выяснила "Российская газета", в Москве на продажу выставили Toyota Land Cruiser Prado в 120-м кузове. Внедорожник выпущен 17 лет назад, но пребывает в исключительном состоянии.

С 2008 года первый и единственный владелец смог накатать на "Прадике" только 23 тысячи километров. Он признается, что зимой на нем не ездил. Автомобиль вск время хранился в гараже.

ЛКП, резина, стекла, оптика - все заводское и без дефектов.

LC Prado укомплектован бензиновым двигателем 4,0 литра мощностью 249 л.с., автоматом и полным приводом.

Комплектация небогатая, но все необходимое - подогревы сидений, ЭСП, зеркала на электроприводе, климат-контроль - есть.

Внедорожник владелец оценил в 5 млн рублей. Свежий LC Prado (250) с нулевым пробегом обойдется в 1,7-2 раза дороже.