В ближайшие годы мы услышим о громких банкротствах автобрендов

Обозреватель портала "Дром" Сергей Арбузов рассказал "Российской газете", что в ближайший год-два мы услышим о громких банкротствах автомарок в КНР.

© Российская Газета

Многие зарубежные бренды, стоявшие у истоков формирования автопрома КНР в его нынешнем виде, просто не выдержали конкуренции. Вспомним прекращение производства Suzuki в 2018 году. Вспомним безрезультатные попытки Renault закрепиться в КНР и уход в 2020-м. В то же время со сцены сошли и многие китайские марки: хорошо знакомые россиянам Lifan, Brilliance, бесславно доживает свой век Haima. Не состоялся тайваньский стартап Luxgen, сгинул дочерний проект Chery под названием Qoros, машина которого получила 5 звезд EuroNCAP в 2013 году, не нашел своих покупателей возрождённый китайцами Borgward. Самый громкий "выход" последнего года - марка Polestar, рожденная в недрах Geely, список можно продолжать долго.

Результатом естественного отбора стал коллапс Porsche, весь 2025 год стремительно теряющей покупателей.

При этом кажущееся благополучие многих электрических и гибридных стартапов КНР - мнимое. Притчей во языцех стали долги Nio, перевалившие за 20 миллиардов долларов.

Нет сомнений, что в ближайший год-два мы услышим о громких банкротствах: ценовые войны в КНР в сегменте электромобилей и гибридов идут уже три года. Крупные государственные концерны дотируют продажи электромобилей за счет продаж машин с ДВС, при этом сбыт и тех, и других падает. "Зеленые" бренды вынуждены привлекать инвестиции для достижения целевых показателей продаж, лишь увеличивая объем своих заимствований.

По итогам 10 месяцев падают все крупные зеленые бренды рынка: BYD, Tesla, Zeekr, Lixiang, с трудом находят покупателей в 2025 году Aion и Arcfox. Наиболее устойчивым мне представляется продолжение только Leapmotor, 20% в котором принадлежит концерну Stellantis. Еще одним устойчивым проектом представляется Xpeng, который с одной стороны привлек миллиардные инвестиции, с другой начал помогать Volkswagen в разработке его новых электрических моделей для рынка КНР. Наконец, еще одним мощным игроком стала марка Xiaomi, поддерживаемая всей мощью материнской корпорации. Все три бренда - Xiaomi, Leapmotor и Xpeng - можно назвать островками "электрической стабильности" рынка КНР, поскольку их сбыт уже достиг больших объёмов: Leapmotor в этом году уже вошел в топ-10, а тот же Xiaomi Yu7 стал в октябре самым популярным кроссовером Китая, заняв в общем зачете 5-е место.

На этом фоне как минимум три японских бренда продолжают не только оставаться в верхней части "турнирной таблицы" продаж, успешно торгуя моделями с ДВС - речь о Toyota, Nissan и Honda. При этом упомянутый VW продолжает играть ключевую роль на рынке КНР, сохраняя за собой 3-е место по продажам.

Непростая ситуация в экономике страны и наличие избыточных мощностей по выпуску электромобилей и гибридов, а равно - сокращение господдержки для покупателей электромобилей и острая конкуренция создают динамично меняющий автомобильный ландшафт. Можно предположить, что помимо череды банкротств в ближайшие годы мы увидим и череду укрупнений, с попутным сокращением количества марок и моделей. В любом случае сбрасывать со счетов зарубежные бренды, интегрированные в китайский автопром, было бы большой ошибкой, - отметил эксперт.