Новосибирские инженеры создали морозоустойчивые зарядки для электромобилей

В Новосибирске разработали специализированные зарядные станции для электромобилей, которые не боятся сибирских морозов. Уникальность технологии, созданной в НГТУ НЭТИ, заключается в особой конструкции с двойным корпусом и интеллектуальной системой климат-контроля.

© runews24.ru

Это позволяет оборудованию стабильно работать при экстремально низких температурах, когда обычные зарядные устройства часто выходят из строя.

В 2025 году уже изготовили пять опытных образцов, которые проходят испытания в реальных условиях. Каждая станция состоит из модулей мощностью 40 кВт, которые можно объединять для быстрой зарядки одного автомобиля или использовать раздельно для одновременного обслуживания нескольких электромобилей. Устройства поддерживают все популярные стандарты — европейский Type 2, японский CHAdeMO и китайский GB/T.

Предприятие "Радиосвязь", выступающее индустриальным партнером проекта, планирует в 2026 году запустить массовое производство и выпускать тысячи таких станций ежегодно, что особенно актуально для развития электромобильной инфраструктуры в холодных регионах России.