Новая гибридная система Renault и Geely грозит революцией в сегменте

Совместное предприятие Horse Powertrain, созданное Geely Holding и Renault Group, представило новую гибридную систему, предназначенную для интеграции в действующие платформы электромобилей. Комплекс, получивший название Future Hybrid System, выйдет на рынок в 2027 году.

Система объединяет двигатель внутреннего сгорания, трансмиссию, электромотор и силовую электронику в компактный модуль. Horse Powertrain подготовило два варианта установки. Первый - производительный - включает два электромотора по схеме P1+P3 и имеет ширину 740 миллиметров.

Второй - сверхкомпактный - использует электромотор P2 и отличается шириной 650 миллиметров.

Оба решения рассчитаны на работу с 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем и специализированной гибридной коробкой передач. В разработке находится трехцилиндровый вариант, который дополнительно сократит ширину силового модуля примерно на 70 миллиметров. Система поддерживает конфигурации PHEV и EREV, а также передний и полный привод, включая компактный сегмент.

Еще одной особенностью стала широкая топливная совместимость: бензин, этанол E85, метанол M100 и синтетические топлива.

Компактная компоновка уменьшает передний свес приблизительно на 150 миллиметров по сравнению с традиционными гибридными системами. Это позволяет устанавливать силовой модуль на подрамник существующих электромобилей без серьезных изменений кузова или производственной логистики.

Новая система призвана ускорить выпуск гибридных и электрокаров с увеличенным запасом хода на базе существующих электроплатформ.