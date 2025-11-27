Каким будет новый внедорожник Ram

В прошлом месяце стало известно о том, что компания Ram готовит свой первый внедорожник. Мы решили представить, что из этого может получиться.

© Колеса.ру

Марка Ram появилась в 2009 году, отколовшись от Dodge. Модельная гамма компании до последнего времени состояла из полноразмерных пикапов 1500 (его фото чуть ниже в галерее), 2500 и 3500, шасси с кабиной на базе 3500 и фургона ProMaster. Пару недель назад в Европе дебютировал более компактный пикап Rampage, также к выходу на рынок готовится новый грузовичок Ram Dakota. В будущем к ним присоединится и первый внедорожник марки. Каким он будет?

Информации о его внешнем виде и габаритах пока нет, можем предположить, что это будет полноразмерный внедорожник, сделанный на базе пикапа Ram 1500.Основным ориентиром при создании рендеров стал единственный за последнее время концепт бренда, демонстрирующий новое направление в дизайне — Ram 1500 Revolution BEV, представленный в 2023 году. У него позаимствовано характерное остекление с чёрной крышей, пластика боковин, общая стилистика оформления задней оптики. Передняя часть при этом сделана более традиционной и получила трапециевидную решётку радиатора в паре с относительно узкими горизонтальными фарами. Внедорожник обладает достаточно длинной колёсной базой, что делает его потенциальным конкурентом таким моделям, как Chevrolet Suburban, Ford Expedition Max и родственному Jeep Grand Wagoneer. Фонари получили оригинальную форму и широкую светодиодную полосу между ними, что является отсылкой к ещё одной родственной модели — кроссоверу Dodge Durango.

Производство нового внедорожника будет налажено на заводе Stellantis в городе Уоррен, штат Мичиган. Ожидается, что модель будет предлагаться как с двигателями внутреннего сгорания, так и в виде plug-in гибрида типа REEV (range-extended electric vehicle). Сейчас на этом заводе выпускается вышеупомянутый флагманский внедорожник Jeep Grand Wagoneer, который две недели назад пережил рестайлинг. Не исключено, что последний будет заменён на конвейере именно грядущим внедорожником Ram.

Премьера новинки ожидается ближе к 2028 году. Между тем, пару месяцев назад компания Ram отказалась от полностью электрического пикапа 1500 REV.