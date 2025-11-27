В России можно заказать гибрид Changan Nevo A6

В РФ стартовали продажи гибрида Changan Nevo A06. На российском рынке начались продажи гибридного китайского седана, поставками которого занимается компания E.N.Cars. Россиянам новинка предложена в двух вариантах исполнения: Max и Ultra, также можно заказать дополнительное оснащение.

© Quto.ru

Размеры модели составляют 4885 х 1916 х 1496 мм в длину, ширину и высоту соответственно. Объём багажного отделения варьируется от 615 до 1729 литров.

В движение седан приводит силовая установка последовательного типа (то есть бензиновый двигатель только заряжает аккумулятор), включающая в себя установленный на задней оси 163-сильный электромотор (в ПТС указывается 30-минутная мощность, равная 80 л. с.) и 98-сильный турбомотор объёмом 1,5 литра. Разгон до «сотни» занимает 7,0 секунды.

© Changan

Питаются агрегаты от аккумулятора ёмкостью 28,4 кВтч, на одном заряде которого можно проехать до 180 км. Суммарный запас хода не уточняется.

Комплектация Max оснащается дисплеем мультимедиа диагональю 15,6 дюймов, камерами кругового обзора, подогревом и вентиляцией всех сидений, водительски креслом с памятью настроек, встроенным видеорегистратором, передними и задними датчиками парковки, электроприводом крышки багажника, автопарковщиком, адаптивным круиз-контролем.

© Changan

Цены на Changan Nevo A06 в России начинаются от 2 741 000 рублей.

Топовой комплектации Ultra стоимостью от 2 884 000 рублей, помимо прочего, положены лидар, виртуальная панель приборов, передние сиденья с массажем, акустика с 20 динамиками, двойные стёкла спереди и сзади.

Опционально на машину можно заказать особый фиолетовый цвет кузова, проекционный дисплей, 19-дюймовые колёсные диски, а также пакет оборудования «комфорт», включающий в себя подогрев руля, массаж кресел второго ряда, климат-контроль с системой тонкой очистки воздуха, розетку 220В, холодильник объёмом 9,5 литров и оригинальный обвес кузова.