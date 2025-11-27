В Подмосковье водителя лишили прав из-за двух деталей на госномере

В подмосковном Королеве водителя лишили прав из-за двух деталей. Как стало известно изданию Baza в Telegram-канале, у автолюбителя отсутствовал флаг России и был крупный шрифт на госномере.

Мужчину за рулем Infiniti QX56 остановили в городе на Тарасовской улице. Сотрудникам ГАИ показались подозрительными номера авто — на них не было триколора, а цифры и буквы были чересчур «выразительными». В процессе разбирательств удалось установить, что знаки и правда отличаются от ГОСТа по всем параметрам. Так, не совпадали высота букв и толщина линий.

Владелец же машины убеждал инспекторов, что все по закону. Он утверждал, что якобы сделал госномера «в организации возле ГАИ», но документов на них он не получал. А отличий от настоящих номеров россиянин не заметил.

В итоге суд постановил лишить мужчину прав на полгода, а подложные номера — уничтожить.

