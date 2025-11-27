В РФ продается Honda CR-V от 3,35 млн рублей

В РФ возобновили продажи новых кроссоверов Honda CR-V по цене от 3,35 млн рублей

© За рулем

Кроссовер Honda CR-V, который ранее был популярен среди россиян и официально продавался до 2022 года, теперь поступает в Россию исключительно через параллельный импорт. Наиболее выгодные предложения доступны для автомобилей, которые привозят под заказ, их стоимость начинается от 3 350 000 рублей.

За столько одна из компаний из Владивостока готова доставить полноприводный Honda CR-V в комплектации Prestige за 30-60 дней. Эта комплектация включает в себя мультимедийную систему с крупным сенсорным экраном, кожаную обивку, панорамную крышу с люком, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электрорегулировки сидений, двухзонный климат-контроль, а также подогрев и вентиляцию передних сидений и другие опции.

Следующие по цене предложения доступны в Новосибирске и Иркутске, где мультибрендовые автосалоны предлагают новый полный привод CR-V за 3 580 000 и 3 650 000 рублей соответственно. В Санкт-Петербурге и подмосковных Котельниках цена составляет 3 800 000 рублей, а в Тюмени – 3 990 000 рублей.

В Москве новый CR-V в богатой комплектации Smart Collar можно заказать за 4 006 000 рублей.

Из наличия данный кроссовер можно приобрести в Пензе за 4 150 000 рублей, а в Новосибирске его стоимость составляет 4 200 000 рублей.

В Кемерово автомобиль обойдется на 50 тысяч рублей дороже, а в Казани минимальная цена достигает 4 300 000 рублей.

