GAC Pickup 01 будет конкурировать с Tesla Cybertruck

C появлением на сцене мощного китайского игрока битва за будущее пикапов вступает в новую фазу.

Автопроизводитель GAC на автосалоне в Гуанчжоу представил концепт Pickup 01, который позиционируется как прямой ответ американской новинке Tesla Cybertruck. Уже первое впечатление от автомобиля поражает масштабом: его исполинские габариты, близкие скорее к тяжелому Газону NEXT, чем к легкой Газели, с трудом умещаются в кадр видео, снятого нашим спецкором в Китае, заявляя о серьезных амбициях производителя.

У него рубленые формы, тонкие линии светотехники, и полное отсутствие дверных ручек.

Стратегия вывода Pickup 01 на рынок выглядит продуманной: продажи планируются на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Австралии – регионах, где исторически сильна культура больших и выносливых пикапов.

Таким образом, китайский автопроизводитель не просто копирует концепцию Cybertruck, но и пытается ее превзойти, сделав ключевую ставку на готовность к бездорожью прямо с завода, в то время как Tesla акцентирует внимание на технологичности и футуристичности.

Pickup 01, судя по видео, оснащен огромными колесами и специализированным оборудованием для езды по бездорожью. Это тактический ход, позволяющий сразу завоевать аудиторию офф-роуд-энтузиастов, для которых Cybertruck может показаться слишком «инопланетным».