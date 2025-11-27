В Караганде автомобилистку наградили за 30 лет идеального вождения

© За рулем

Жительница Караганды Светлана Швачкина получила официальную благодарность от полиции Казахстана.

Поводом для награды стали три десятилетия безукоризненного водительского стажа Светланы. Все эти годы она находилась за рулем, и не только ни разу не становилась участницей ДТП, но и никогда не привлекалась к административной ответственности! Другими словами: 30 лет, ноль аварий и ноль штрафов. Светлане вручили грамоту «Образцовый водитель», которой удостоилось всего около ста примерных водителей Казахстана.

Сообщается также, что культуру дорожного движения Светлана Швачкина прививает молодому поколению: в карагандинской гимназии № 95 она ведет кружок юных инспекторов движения «Сирена»... Тем временем, статистика ДТП говорит о том, что в среднем женщины водят лучше мужчин, отмечает источник.