Li Auto грозит кризис: компания впервые терпит многомиллионные убытки

Концерн Li Auto впервые за несколько лет столкнулся с многомиллионными убытками. Вместо ожидаемой прибыли компания зафиксировала чистый убыток в размере 624 миллионов юаней, что эквивалентно почти 7 миллиардам рублей. Это первый отрицательный показатель с конца 2022 года.

© Российская Газета

По данным портала Cnewpost, основными причинами финансовых потерь стало резкое снижение продаж и масштабная отзывная кампания, начавшаяся в начале осени. За период с июля по сентябрь клиентам было передано 93 211 автомобилей, что на 39% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Инцидент с возгоранием электрического минивэна Mega также оказал значительное влияние на финансовые показатели компании. Производитель был вынужден отозвать 11 400 единиц этой модели. Расследование показало, что в экстремальных условиях у автомобиля может произойти тепловой пробой батареи.

В компании признали, что непредвиденные расходы на сервисную акцию привели к прямым убыткам в размере более одного миллиарда юаней. Однако, если бы не эта ситуация, основная деятельность компании оставалась бы рентабельной - доходность от продажи каждой машины составляла почти 20%.

Аналитики прогнозируют, что слабый покупательский спрос сохранится и в четвертом квартале текущего года. Ожидается, что по его итогам отгрузка машин не превысит 100-110 тысяч единиц, что на 30-37% меньше, чем в конце прошлого года.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ идет подготовка к началу официальных продаж Li Auto.