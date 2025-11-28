В Bugatti построили последний экземпляр гиперкара Bolide

Компания Bugatti объявила о завершении производства трековых гиперкаров Bolide. Разработка модели началась в августе 2021 года и завершилась в 2022-м, а на следующий год началось её производство. В общей сложности было собрано 40 автомобилей.

40-й экземпляр создан для одного из постоянных клиентов Bugatti и выкрашен в ливрею, повторяющую Bugatti Type 35 и Bugatti Veyron Grand Sport из его коллекции. Отмечается, что тот Veyron также стал последним выпущенным экземпляром модели.

Bugatti Bolide оснащается 8-литровым двигателем W16 с четырьмя турбинами и мощностью 1177 кВт (1600 л. с.). При этом тестовый прототип Bolide обладал ещё большей мощностью — 1362 кВт (1852 л. с.).

До 100 км/ч гиперкар разгоняется за 2,2 секунды, за 4,4 секунды достигает 200 км/ч, а 300 км/ч при старте с места автомобиль развивает за 7,4 секунды. Максимальная скорость автомобиля ограничена на уровне 501 км/ч — для разгона до этой отметки, по расчётам инженеров, Bugatti Bolide требуется 20,1 секунды.

Согласно симуляциям, трассу «Сартэ», на которой проходит марафон «24 часа Ле-Мана», гиперкар способен преодолеть за 3:07.1 — на 7,6 секунды быстрее прототипа Toyota TS050, которому принадлежит текущий рекорд (3:14.791).

Отметим, что Bugatti Bolide не сертифицирован для дорог общего пользования, однако компания Lanzante, специализирующаяся на перестройке трековых автомобилей в дорожные, пообещала модифицировать гиперкар для использования на обычных дорогах.