В России зафиксировали всплеск продаж автомобильных навигаторов

Российский рынок автонавигаторов показал стремительный рост по итогам первых девяти месяцев 2025 года. Согласно отчету компании «М.Видео», копия которого имеется в распоряжении «Газеты.Ru», объем продаж таких устройств в натуральном выражении увеличился более чем в два раза — до 72 тысяч штук против 31 тысячи за аналогичный период прошлого года.

В денежном выражении рынок вырос на 90%, достигнув 714 миллионов рублей. Аналитики связывают такую динамику с обновлением ассортимента, появлением устройств с расширенной функциональностью и растущим интересом автовладельцев к модернизации мультимедийных систем.

Наибольшей популярностью пользуются современные модели с крупными экранами, улучшенной навигацией, поддержкой онлайн-карт и возможностью интеграции со смартфонами. Значительный рост продемонстрировали как массовый, так и премиальный сегменты рынка.

В натуральном выражении лидером продаж остаются небрендированные устройства, занимающие 50,7% рынка. За ними следуют бренды Teyes (30,0%), HINZ (5,2%), Navitel (5,0%) и Fullimmax (3,8%). В денежном выражении ситуация выглядит иначе: на долю премиального бренда Teyes приходится 62,0% рынка, тогда как небрендированные устройства занимают 24,6%. Замыкают пятерку лидеров Navitel (10,3%), Fullimmax (3,6%) и HINZ (3,1%).