В РФ продают Audi A4 после 17 лет в гараже

На одном из автомобильных агрегаторов появилось объявление о продаже весьма интересного экземпляра - Audi A4 2008 года. Особое внимание привлекает не модель и не марка, поскольку этот седан весьма распространен в России, а пробег и состояние машины: на одометре застыла цифра в 1,5 тысячи километров, а последние 17 лет она простояла в гараже без движения.

Продавец из Волгограда утверждает, что все заявленное является правдой, и в его слова охотно верится. Судя по опубликованным в карточке объявления фотографиям, кузов, салон и моторный отсек смотрятся абсолютно безупречно и не вызывают нареканий.

Под капотом седана расположен 160-сильный 1,8-литровый двигатель с индексом CABB, работающий в паре с вариатором. Привод - передний.

Хозяин просит за немецкую "капсулу времени" внушительную сумму - 3 000 000 рублей.

