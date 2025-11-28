Правительству предложили разделить таксистов на профессиональных и самозанятых

© BFM.RU

Сейчас для получения разрешения на перевозки таксисту нужно заключить договор со службой заказа такси. В действующем законе нет запрета получать заказы иными способами, через соцсети и мессенджеры. Именно этим, уверены общественники, водители и занимаются — ищут «шабашку» и даже не пытаются соответствовать всем правилам официального такси.

Требований там — вагон, и список только растет. К ежедневным медосмотрам и техосмотрам, перекраске автомобиля, путевым листам и коммерческим страховкам скоро добавится закон о локализации такси. Смысл инициативы общественников в разделении на уровне законодательства профессиональных таксистов и самозанятых.

Реальность «на земле» — другая, говорят опрошенные таксисты. Если взять столицу, то почти все водители здесь имеют статус ИП или самозанятого и не устроены в официальный штат таксопарка, просто потому что таксопарков нет, есть агрегатор. Таксист Юрий работает с «Яндексом» и как самозанятый все равно выполняет все требования, потому что выбора у него нет:

«Я самозанятый, во-первых, у меня ОСАГО для такси раза в четыре больше, чем ОСАГО обычного автовладельца, и у меня точно так же ОСГОП, страховка жизни и здоровья пассажиров. «Яндекс» практически силовыми приемами обязывает водителей, которые получают заказ, даже если у них арендованная машина, то есть машина таксопарка, оформлять либо ИП, либо самозанятость для того, чтобы выплачивать налоги. В этом смысле сегодня профессиональных такси, по крайней мере, в Москве, практически нет. То есть людей, которые работают водителями в таксопарке, приходят на работу в таксопарк, зарплату получают в таксопарке, это было при царе Горохе. Сейчас процентов 98 такси, которые работают в городе, работают в аренде».

Еще одна идея общественников — отдать контроль и регулирование над самозанятыми агрегаторам: «Яндексу» в столице и сервису «Максим» в регионах. Самозанятый водитель будет обязан работать через цифровые платформы, а не соцсети и чаты, а агрегатор, со своей стороны, обязуется проводить автоматизированную проверку водителей и ежегодное прохождение диспансеризации.

Наличие полиса ОСАГО даже не обсуждается. Если в Москве серых таксистов практически нет, в регионах их еще много. Очевидно, инициатива направлена в первую очередь на регионы, но как инициатива заставит местных «таксистов на подработке» выйти из тени, неясно, говорит таксист Петр:

«В Москве без статуса самозанятого никто не работает. Вы понимаете, у нас агрегатор один всего. То, что они хотят это сделать в регионах, не знаю, как у них получится. В регионах не тот заработок. Никто не может в Москве работать без статуса самозанятого. Понимаете, они хотят в регионах ввести статус самозанятого. Если человек там зарабатывает 2 тысячи в день, он будет еще платить процент как самозанятый. Я не знаю, как они будут это делать. В регионах не тот заработок».

Есть разные подсчеты общего числа таксистов в России. В пояснительной записке к законопроекту о локализации указано, что в такси работают 540 тысяч самозанятых водителей. На конец года в списке зарегистрированных автомобилей такси более миллиона записей. Сами участники рынка называли цифру в 285 тысяч перевозчиков такси, на самозанятых приходится почти 66%, на ИП — еще 32%. Таким образом, на штат таксопарков приходится лишь 2% от общего числа водителей. Неясно, кого надо разделять.

Инициатива общественников потеряла смысл по дороге, но она в целом больше про призыв устроить новую глобальную реформу такси, говорит эксперт научно-исследовательского центра юридического института Российского университета транспорта Станислав Швагерус:

Станислав Швагерус эксперт научно-исследовательского центра юридического института Российского университета транспорта «Прежде всего, объединение самозанятых обратилось с просьбой в правительство пересмотреть вообще все законодательство в сфере легкового такси. Достаточно объемно описаны проблемы, которые существуют. Действительно, у нас законодательство похоже на лоскутное одеяло, к которому постоянно пришивают какие-то части, абсолютно ненужные и не добавляющие эффективности в системе регулирования. Они требуют серьезного подхода, анализ полной базы законодательной в сфере такси, а не только закона, потому что, в принципе, законодательство у нас как было аналоговое, так и осталось, а отрасль такси уже целиком цифровая».

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму поправки в закон, предлагающие разрешить самозанятым водителям на восемь лет вперед работать на машинах, не соответствующих новым баллам локализации. Хоть и есть ограничение — квота на 25% от общего числа водителей — самозанятых, вероятно, на таком фоне станет только больше.

Пройти по этой квоте в 25% и попасть в реестр смогут те самозанятые, чьи авто находятся в собственности более полугода и перевозки на которых осуществляются без участия третьих лиц, написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект о праве самозанятых таксистов использовать иномарки рассмотрят в ближайшее время, добавил он.

В «Объединении самозанятых России» подтвердили Бизнес ФМ, что их инициатива в первую очередь про таксистов в регионах. В Московской области, по данным общественников, множество перевозок совершают частные водители с личными автомобилями, а в Екатеринбурге на долю таксопарков приходится лишь треть рынка.