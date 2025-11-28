Калининградские власти ищут способ сократить число автомобилей в центре города

Власти Калининграда намерены поэтапно сокращать количество личного транспорта в историческом центре города. Ключевым инструментом в реализации этой стратегии станет расширение сети платных муниципальных парковок.

«Места для новых стоянок выбираются вблизи культурных, спортивных, медицинских учреждений и административных зданий», – пишут СМИ со ссылкой на представителей власти.

Текущая парковочная инфраструктура включает 10 муниципальных стоянок на 444 места. Тарифы дифференцированы: для легковых авто – от 84 копеек до 1 рубля 17 копеек в минуту, для транспорта тяжелее 3,5 тонны – 2,5 рубля. Первые 15 минут – бесплатно, уточняет «Клопс».

До конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию еще 7 парковочных зон на 404 места. Основная задача – повышение пропускной способности дорог и создание комфортной среды для водителей и пешеходов.

