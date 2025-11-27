Продажи премиальных авто в РФ идут вверх впервые за год

Октябрь этого года стал важной вехой для российского авторынка премиум-класса. По данным "Автостата", во второй месяц осени было реализовано 17,6 тысячи новых машин премиум-брендов, что на 13% превышает прошлогодние показатели за тот же период. Впервые за последний год продажи автомобилей сегмента показали положительную динамику.

Эксперты агентства отмечают, что последний раз рост был зафиксирован в октябре 2024 года, когда реализации увеличились на 37%. Однако с ноября прошлого года наблюдался устойчивый спад. Позитивные изменения в октябре позволили рыночной доле премиум-сегмента преодолеть 10-процентную отметку.

Рост продаж специалисты связывают с предстоящими изменениями в расчете уплаты утильсбора, поскольку львиная доля сегмента превышает льготный порог в 160 л.с.

В марочном рейтинге лидирует Exeed, реализовавший 2 863 машин (-16% по сравнению с прошлым годом). На втором месте - BMW с 2 344 проданными машинами (+44% по сравнению с октябрем 2024-го). Третье место занимает Tank с результатом 2 296 единиц (-17%).

В топ-5 также вошли Hongqi - 1 698 автомобилей (+97%) и Voyah - 1 576 единиц (+187%). Более 1 тысячи автомобилей за месяц продали Lixiang (1 439 шт., -40%) и Mercedes-Benz (1 258 шт., +45%).

