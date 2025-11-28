Volkswagen начинает экспорт автомобилей из Китая, но не в Европу. Немецкий концерн всё больше ориентируется на свои заводы в КНР, планируя отправлять оттуда всё больше машин на международные рынки. Причина очевидна — производство там оказалось невероятно выгодным для компании.

© Quto.ru

Как сообщает издание Financial Times, инженеры Volkswagen в Китае собрали новый электромобиль с нуля примерно в два раза дешевле, чем на производственных площадках в других странах. Более доступная рабочая сила, ускоренные процессы разработки, выгодные закупки аккумуляторов и отлаженная логистика — всё это дало такую выгодную экономику. Но это стоило производителю миллиардных инвестиций в местный рынок.

Такой эффективности содействовал новый научно-исследовательский центр Volkswagen в Хэфэе. Именно здесь создаются электромобили следующего поколения. Благодаря слаженной работе разных команд, инженеры теперь тратят на создание новой модели на 30% меньше времени. Раньше этот процесс занимал около 50 месяцев, или чуть более 4 лет.

Главный технический директор Volkswagen в Китае Томас Ульбрих называет центр воплощением совершенно нового подхода. Здесь программное обеспечение, механические компоненты и испытания готового автомобиля разрабатываются и проверяются одновременно, а не последовательно. Это позволяет быстрее принимать решения и доводить новые технологии до совершенства в сжатые сроки.

Уже сейчас концерн поставляет с китайских заводов автомобили с бензиновыми двигателями на Ближний Восток. Компания также рассматривает возможность начать подобные поставки в страны Юго-Восточной и Центральной Азии. Однако везти эти машины в Европу Volkswagen не собирается. Во-первых, электроника китайских моделей не соответствует европейским стандартам. Во-вторых, высокие ввозные пошлины на автомобили из Китая полностью сведут на нет ценовое преимущество, ради которого всё и затевалось.

В компании уверены, что нашли ключ к возвращению позиций на главном для него рынке. В ближайшие пять лет бренд намерен представить в Китае 30 новых электрических моделей. Правда, по данным Financial Times, Volkswagen пока не входит даже в «десятку» самых продаваемых марок электромобилей и гибридов в КНР, хотя и сохраняет крепкие 20% рынка машин с традиционными двигателями.