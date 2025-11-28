Как запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту отразился на жителях

Прошел месяц с тех пор, как электромобили и гибриды перестали пускать на Крымский мост, теперь они могут попасть на полуостров только по сухопутному маршруту через новые регионы. Корреспондент "РГ" узнала, как это повлияло на планы крымчан и туристов, а также перспективах будущего курортного сезона.

Всем "электричкам" закрыт проезд через Крымский мост с 3 ноября. Это связано с требованиями безопасности. Террористы пытались провезти на мост взрывчатку, замаскированную под аккумулятор электрокара. Электромобили и так пропускали только после просвечивания на сканере. Но и при таком способе увидеть бомбу не так просто. А при ручном досмотре это понять практически невозможно.

Жители Крыма активно покупали электрокары из-за дефицита топлива и роста цен на него

Нет точной статистики, сколько электромобилей и гибридов приезжало на полуостров до введения ограничений. Однако эксперты отмечают резкий рост популярности таких авто у россиян. Глава "Автостата" Сергей Целиков сообщил, что за 2025 год прирост автомобилей с зарядкой на борту в России составит почти 50 процентов, их общее число увеличится до 175 тысяч единиц.

Жители Крыма в последнее время активно покупали "электрички" еще и из-за дефицита топлива и роста на него цен. Эта проблема в регионе традиционно ощущается острее, чем на остальной части страны.

Между тем многие крымчане ездят в Краснодарский край на работу, по делам и отдохнуть на выходные. По сухопутному маршруту для них выходит крюк длиной в 500 километров и от 8 до 12 лишних часов пути.

- Мы только купили электромобиль в этом году, хотели посмотреть Краснодарский край, - говорит Алена из Севастополя. - Поезд или автобус нам не подходят, ведь у нас маленький ребенок. Мы понимаем, что запрет связан с безопасностью, с этим ничего не поделаешь. Надеюсь, что найдется какое-то решение и мы сможем путешествовать.

Между тем на альтернативном пути через новые регионы создана неплохая инфраструктура для электромобилей: установлены 22 электрозаправки. Но больше половины из них находятся в Крыму и Ростовской области. В самих же новых регионах лишь восемь зарядок. Для сравнения, в Крыму их уже более 180.

Электромобилисты, с которым связалась "РГ", пока не пробовали ездить этим путем, так как не знают, как на самом деле обстоит дело с зарядками. А при езде по трассе аккумулятор надо подзаряжать через каждые 100 километров.

- Мы с женой хотели поехать в Новороссийск, но планы пришлось отменить, - говорит представитель сообщества электромобилистов Крыма и Севастополя Андрей Липенко. - В целом ситуация не радует, ведь власти поддерживают и стимулируют покупку электромобилей, а их использование для нас теперь ограничено. С другой стороны, безопасность всех нас важнее.

Под запрет попали и "мягкие гибриды", в которых установлен стартовый электродвигатель. Аккумулятор у них размером с пауэрбанк, двигаться на нем автомобиль не может. Однако такие авто тоже не пускают на мост. Заодно заволновались владельцы пикапов, автодомов, легковушек с кунгами и прицепами. Раньше им разрешали проезд только через сканер, а вдруг теперь тоже запретят?