Организация Euro NCAP анонсировала самое значительное обновление своей программы испытаний с 2009 года, когда впервые был введён общий звёздный рейтинг, начисляемый по итогам всех проведённых тестов. Звёзды останутся, а вот принцип их начисления изменится.

Независимая европейская программа испытаний новых автомобилей Euro NCAP работает с 1997 года и регулярно совершенствуется, её цель — повышать уровень безопасности выходящих на авторынок новинок. Последнее крупное обновление программа Euro NCAP претерпела в 2020 году, и сегодня можно с полной уверенностью сказать, что производители к ней адаптировались. Большинство машин, проходивших тесты Euro NCAP после 2021 года, получили четыре либо пять звёзд итогового рейтинга. Случаи с тремя звёздами достаточно редки, некоторые такие случаи мы разбирали в наших публикациях — например, Dongfeng Box.

Сейчас звёздный рейтинг формируется из оценок четырёх основных разделов испытаний: защита взрослых, защита детей, защита пешеходов, системы активной безопасности. В каждый из этих разделов включены несколько тестов, по итогам которых автомобиль получает результирующую оценку за каждый раздел, выраженную в процентах от 0 до 100.

В программе образца 2026 года сохраняется общий звёздный рейтинг (максимум — это пять звёзд), но четыре формирующих этот рейтинг раздела новые: безопасное вождение, предотвращение столкновений, защита во время столкновений, безопасность после столкновений. Оценка за каждый раздел по-прежнему начисляется в процентах от 0 до 100.

Вектор изменений понятен: Euro NCAP стремится уделять больше внимания активной безопасности, потому что лучшая авария — это та, которая не случилась. Вместе с тем Euro NCAP подчёркивает значимость пассивной безопасности, поэтому сохраняет и развивает программу краш-тестов — теперь они не только натурные, но и виртуальные. Далее пройдёмся по новым разделам.

Безопасное вождение

В этом разделе оцениваются различные электронные ассистенты водителя, обеспечивающие комфорт и безопасность поездок в обычном, а не аварийном режиме. Сюда входят круиз-контроль, мониторинг слепых зон, помощь при перестроениях, помощь при обгонах, распознавание дорожных знаков, распознавание усталости водителя и проч. Работа таких систем должна именно помогать, а не раздражать водителя слишком частыми сигналами тревоги и избыточной информацией, отвлекающей внимание от дороги и вызывающей утомление. Качество предупреждения и соблюдения скоростных ограничений будет выявляться натурными тестами. Общее количество сценариев различных тестов значительно выросло.

Особое внимание уделяется контролю состояния водителя: его вовлечённость в управление и адекватность должны оцениваться электронными системами автомобиля комплексно и в режиме реального времени, за определение состояния наркотического или алкогольного опьянения автомобилю будут начисляться дополнительные очки.

По многочисленным просьбам владельцев автомобилей внедрена оценка за эргономику: избыточное увлечение автопроизводителей сенсорными экранами и сенсорными кнопками будет караться штрафными баллами, базовые функции должны быть доступны быстро и непосредственно, без лазанья в меню, физические кнопки будут поощряться. Критически важными функциями названы клаксон, аварийка, указатели поворотов, дворники и управление светом фар.

Ужесточается контроль за пристёгнутыми ремнями безопасности, поощряется оптимизация удерживающих систем (ремней, преднатяжителей, подушек безопасности) с учётом положения, размеров и массы тела. В идеале производитель автомобиля должен участь даже такие нюансы, как возможность нахождения ног пассажира на передней панели (да-да, некоторые так ездят) и попытаться снизить риск получения ими травм при срабатывании подушек безопасности.

Предотвращение столкновений

В этом разделе проводится всестороннее исследование качества работы системы автоматического аварийного торможения (AEB) в различных сценариях и с различными потенциальными объектами столкновения — другие машины, мотоциклисты, велосипедисты, пешеходы. Слишком агрессивное, неадекватное обстановке срабатывание AEB будет караться штрафными балами. Баллы поощрения получат машины, распознающие ошибочное нажатие педали газа вместо тормоза.

В случае отсутствия реакции со стороны водителя (уснул, потерял создание или, не дай бог, умер), автомобиль должен безопасно прекратить поездку и вызвать службу спасения.

Защита во время столкновений

В этом разделе сохранён набор краш-тестов из программы образца 2020 года, но почти в каждом тесте есть нововведения.

В краш-тесте, имитирующем выезд на встречную полосу, на переднем пассажирском кресле теперь будет сидеть манекен, имитирующий женщину пятого перцентиля, тогда как раньше был мужчина пятидесятого перцентиля. Пятый перцентиль означает, что только 5% взрослых людей меньше этого манекена. Пятидесятый перцентиль означает среднестатистического взрослого человека. Водитель в этом тесте — мужчина пятидесятого перцентиля. На заднем сиденье сохранились манекены, имитирующие детей 6- и 10-летнего возраста.

Схема краш-теста, имитирующего выезд на встречную полосу, прежняя: фронтальный удар с 50-процентным перекрытием о движущуюся навстречу тележку с прикреплённым к ней деформируемым барьером. Скорость движения тележки — 50 км/ч. Скорость движения автомобиля — 50 км/ч. Барьер имеет прогрессивную жёсткость: чем сильнее автомобиль его сминает, тем сильнее сопротивление. Масса тележки с барьером — 1400 кг.

Фронтальный удар о стену на скорости 50 км/ч заменён фронтальным ударом о деформируемый барьер на скорости 35 км/ч — эксперты Euro NCAP считают, что этот тест точнее отражает реальность, то есть наиболее часто случающиеся аварии. В этом тесте за рулём будет сидеть женщина пятого перцентиля, на месте переднего пассажира — мужчина пятидесятого перцентиля, за ним во втором ряду — ещё одна женщина пятого перцентиля. Этот же фронтальный удар о деформируемый барьер будет воспроизведён виртуально на скоростях 50 и 56 км/ч, причём с разными манекенами (пятого, пятидесятого и девяносто пятого перцентилей). Таким образом Euro NCAP хочет учесть влияние размеров и массы тела на результаты теста.

Два прежних боковых краш-теста сохранены, а именно удар о деформируемый барьер на скорости 60 км/ч и удар о столб на скорости 32 км/ч, но они будут дополнены виртуальными краш-тестами. При ударе о деформируемый барьер за рулём сидит мужчина пятидесятого перцентиля, на заднем сиденье — дети 6- и 10-летнего возраста. При ударе о столб за рулём сидит мужчина пятидесятого перцентиля, на месте переднего пассажира — он же, то есть идентичный манекен, но откинувший спинку кресла немного назад для более удобной посадки. Разница в посадке может снизить эффективность центральной подушки безопасности, защищающей водителя и переднего пассажиров от ударов друг о друга. Нагрузки при отскоке и опасные изгибы тела по-прежнему измеряются в полном объёме.

Проверка защиты от хлыстовых травм будет более строгой и многофакторной, учитывающей массу и размеры тела. Оценка защиты пешеходов при столкновении с передней частью автомобиля тоже будет более строгой, повышенное внимание уделено передним стойкам кузова.

Добавлена оценка защиты при опрокидывании, эта оценка определяется через качество срабатывания оконных шторок безопасности — они должны быть надутыми достаточно долгое время, чтобы защитить обитателей машины при её перевороте.

В случает срыва кресла с креплений во время испытаний, как это было в случае с MG 3, оценка за весь раздел автоматически снижается на 50%. При таком подходе MG 3 получил бы в лучшем случае две звезды, а не четыре, но это без учёта всех прочих изменений в методике.

Безопасность после столкновений

В этом разделе оценивается возможность скорейшего и беспрепятственного оказания помощи людям в машине после аварии, а также сопутствующие риски — например, поражение током и возгорание. Электрические дверные ручки должны быть автоматически разблокированы и выдвинуты в аварийное положение, чтобы ими могли мгновенно воспользоваться как люди внутри машины, так и спасатели снаружи.

От систем автоматического вызова экстренных служб эксперты Euro NCAP ждут информацию о количестве пассажиров и количестве застёгнутых ремней, чтобы у спасателей была максимально полная картина ещё до приезда на место происшествия.

Батареи электромобилей и гибридов должны быть тщательно изолированы, равно как и высоковольтные провода, у спасателей должна быть чёткая схема их расположения. В случае возгорания батареи, в том числе во время зарядки, водитель должен быть немедленно об этом оповещён.

Первые испытания по обновлённой программе Euro NCAP обещает провести в марте 2026 года. Если среди первых подопытных окажутся машины с низким рейтингом (меньше трёх звёзд), то это будет верным признаком того, что модернизация программы прошла успешно.

Синхронно с программой Euro NCAP обновлена и австралийская программа ANCAP, в ней ровно те же изменения, поэтому тоже с нетерпением ждём результатов первых испытаний и первых сенсаций. Новая методика будет актуальной три года, то есть до конца 2028-го, затем ожидаются очередные изменения, масштаб и характер которых экспертам ещё только предстоит определить.