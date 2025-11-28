В Петербурге не продали ни одного электромобиля «Москвич» в 2025 году

В Санкт-Петербурге за текущий год не продали ни одного электромобиля марки «Москвич» — в городских автосалонах таких автомобилей нет в наличии. Об этом в четверг, 27 ноября, сообщил автоэксперт Денис Гаврилов. Он уточнил, что за первые месяцы 2024 года горожане приобрели 14 таких машин.

При этом на рынке подержанных автомобилей в период с января по октябрь владельцев сменили 10 электромобилей «Москвич 3е», что значительно выше прошлогоднего показателя — тогда за тот же период продали три машины.

По словам Гаврилова, на спрос влияет слишком высокая, по мнению многих покупателей, цена — петербуржцы считают ее завышенной и ожидают ее снижения по меньшей мере вдвое. При этом продажи «Москвича» в основном ориентированы на корпоративных клиентов. В частности, 98 процентов сделок по «Москвич 3е» в России заключают юридические лица, причем 94 процента реализованных автомобилей приходятся на Москву и Подмосковье, написал специалист в своем Telegram-канале.

8 августа в России продали первый автомобиль «Москвич 8» — сделка состоялась в дилерском центре, расположенном в подмосковных Химках. Клиент приобрел машину с помощью трейд-ин, сдав свой автомобиль Hyundai Creta 2020 года выпуска.