Автопроизводителей вызвали в Конгресс США для объяснений цен на машины

В Конгрессе США не понимают, зачем в машинах столько систем помощи водителю. Впервые с 2008 года, когда мир накрыла волна финансового кризиса, руководители американских автомобильных компаний снова придут к законодателям. Поводом для встречи с сенаторами стал стремительный рост цен на новые машины, и от представителей автопрома ждут объяснений по этому поводу.

На встрече не будет генерального директора Tesla Илона Маска, но компанию представит вице-президент Ларс Морави. Также приглашены топ-менеджеры General Motors, Ford и Stellantis. Слушание на тему «кризиса доступности» назначено на 14 января.

Предстоящий разговор уже успел вызвать жаркие споры. Стало известно, что одним из вопросов, которой будет обсуждаться, станет удешевление автомобилей за счёт ослабления норм безопасности. С этой идеей согласны и лоббисты автопроизводителей. Однако статистика говорит о том, что потенциальная экономия может обернуться реальными человеческими жизнями.

Как сообщает Wall Street Journal, речь пойдёт о таких системах, как автоматическое экстренное торможение и датчики, предупреждающие о том, что пассажир остался на заднем сиденье. Некоторые эксперты сомневаются, что именно эти технологии сильно влияют на конечную стоимость.

По данным Страхового института дорожной безопасности (IIHS) за 2014 год, машины с автоматическим торможением попадали в аварии почти в два раза реже, чем автомобили без него. Кроме того, отраслевая статистика подтверждает, что водители часто отвлекаются за рулём на телефоны или навигацию, и электронные системы успевают среагировать быстрее, чем человек.

В IIHS подчёркивают, что только государственное регулирование может гарантировать, что эти технологии станут стандартом для всех машин, а не только для дорогих моделей. Критики утверждают, что такие системы, как автоматическое торможение, слишком дорогие, но официальные данные говорят об обратном.

По расчетам Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA), установка системы предупреждения о лобовом столкновении и автоматического торможения на тяжёлый автомобиль в 2023 году добавляла к его цене не более 316 долларов. Оснащение датчиками для контроля задних сидений обходится ещё дешевле.

Но сенаторы и конгрессмены настаивают, что самые важные прорывы в автомобильной безопасности, такие как ремни и усиленные кузова, случились десятилетия назад, а нынешние электронные помощники не стоят тех денег, которые за них просят.