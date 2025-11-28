Audi анонсировала обновки сразу для нескольких моделей

Сообщается, что немецкая компания предпринимает первые шаги в ответ на критику покупателей о новом пользовательском интерфейсе. Одним из таких ответов стали вернувшиеся физические кнопки на руле.

© Колеса.ру

Марка Audi представила семейство A5 в июле 2024-го, Q5 – осенью того же года, «углеводородные» версии A6 появились весной 2025-го. Полностью «зелёные» лифтбек и универсал A6 e-tron справили премьеру в июле прошлого года. В свою очередь электрический кроссовер Q6 e-tron появился в марте 2024-го, а кросс-купе Sportback – в октябре того же года.

Сейчас немецкий производитель уже успел не только получить и «обработать» отзывы клиентов, но и предпринять «первые шаги» в ответ на их критику, которая коснулась, в частности, нового пользовательского интерфейса моделей, в основе которых лежат платформы PPE (Premium Platform Electric) и PPC (Premium Platform Combustion).

В результате компания подготовила обновки для A5, Q5, A6, A6 e-tron и Q6 e-tron 2026 модельного года. Дилеры в Германии начнут принимать заказы на посвежевшие версии перечисленных машин в декабре 2025-го. Анонсированные обновки предполагают изменение способа взаимодействия водителей с информационно-развлекательной системой и органами управления, расположенными на рулевом колесе.

Изменения коснутся того, что отображается на экранах, речь идёт о новой структуре меню и об иной графике. Ещё моделям вернули функцию отображения карты на дисплее, исполняющем роль виртуальной приборки. Кроме того, Audi A5, Q5, A6, A6 e-tron и Q6 e-tron улучшили интеграцию ПО для отображения экрана смартфона: теперь его можно увидеть на дисплее водителя и дополнительном тачскрине для пассажира.

Помимо этого, пользователи пожаловались на чёрный фон, информация на котором оказалась в определённых случаях трудночитаемой, так что разработчики добавили дополнительные цвета для фона. Ещё моделям обновили голосового помощника – с помощью нового программного обеспечения на базе искусственного интеллекта.

Одним из главных изменений для перечисленных моделей, пожалуй, стоит считать новый набор элементов управления, расположенных на рулевом колесе: он включает в себя физические кнопки. Кстати, о том, что водители по ним скучают, для концерна VW, которому принадлежит марка Audi, давно не секрет: физические контроллеры уже обещаны некоторым грядущим моделям бренда Volkswagen.

Кроме того, в списке обновок значится новый спортивный ездовой режим Dynamic Plus, предназначенный для Audi S5 и S6 e-tron. В компании отметили, что он позволит владельцам «наслаждаться особенно интенсивным вождением», но подробностей об динамических изменениях нет.

Тем временем, на прошлой неделе дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, как будет выглядеть грядущий седан Audi RS6.