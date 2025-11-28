В РФ продают Ford EcoSport по цене Lada

Как выяснила "Российская газета", в Московской области на продажу выставили субкомпактный "паркетник" Ford EcoSport 2018 года выпуска. Несмотря на 7-летний возраст автомобиль новый и долгое время не эксплуатировался.

EcoSport в фирменном оранжевом цвете уже пять лет стоит в гараже, а за два года неактивной езды на нем успели наездить менее пяти тысяч километров.

Автомобиль оснащен двигателем 1,6 литра мощностью 122 л.с. и "роботом", привод - передний.

Судя по VIN, данный "Экоспорт" собран в Елабуге, на совместном предприятии Ford-Sollers.

Цена, за которую владелец намерен продать свой EcoSport, - 1 800 000 рублей.

В среднем за автомобили тех лет выпуска, но с пробегами от 60 до 120 тысяч км просят, разумеется, меньше - 900 000 - 1 200 000 рублей.