У российских дилеров появились седаны Maextro S800 от 21,5 млн

У российских дилеров в наличии появились седаны Maextro S800. Эту модель часто называют китайским "Майбахом", и она претендует на "тяжелый люкс". Цена - соответствующая.

© Российская Газета

Полноценные поставки автомобилей китайским дилерам начались в конце лета 2025 года. Диапазон цен - 708 000 - 1 180 000 юаней (7,8 - 13 млн рублей). Цена в России - от 21,5 млн рублей за автомобиль в наличии, но частники обещают привезти авто с уплатой всех сборов дешевле - за 16-17 млн рублей, но тут надо смотреть на мощность и предлагаемые опции.

Maextro S800 - седан, построенный JAC и Huawei. Длина автомобиля составляет 5480 мм, колесная база равна 3370 мм.

В КНР продают электрическую версию S800 и последовательно-гибридную. В РФ везут по понятным причинам гибриды. Это ДВС объемом 1,5 литра и пара электромоторов, отдача системы от 530 до 864 л.с.

Запас хода на чисто электричестве - до 311 км, общая автономность - до 1102 км, параметры указаны по результатам измерения евроцикла WLTC.