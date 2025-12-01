Водители массово жалуются на поддельные автомасла, купленные онлайн

В интернете активизировались продавцы поддельных автомасел

© За рулем

В интернете наблюдается рост активности продавцов фальшивых автомасел. Об этом сообщают автосервисы, отмечая увеличение сбыта некачественной продукции.

Продавцы предлагают масла без необходимой маркировки и технических обозначений, а также указывают неверный 16-значный код подтверждения.

Аферисты часто маскируют поставку под товары параллельного импорта. Сертификаты качества они приобретают в странах с менее строгим контролем. Хотя в документах указано, что товар оригинальный, его качество оставляет желать лучшего.

Автовладельцы, использовавшие такое масло, отмечают появление необычных звуков в двигателе. Кроме того, сервисные центры отказывают в замене масла из-за явной подделки.

Также фиксируется рост контрафактной продукции среди автодеталей, в 2024 году доля подделок на рынке достигла около 40%.

Ранее «За рулем» сообщал, что дебютировал новый бизнес-седан Nissan с передовыми технологиями Huawei.