В России можно купить пикап Isizu D-MAX от 3,8 млн рублей

После перерыва на российский рынок вернулся рамный пикап Isuzu D-MAX. Журналисты SPEEDME.RU, отслеживая объявления на маркетплейсах, нашли сразу семь новых предложений 2025 года выпуска с ценой от 3 800 000 до 4 840 000 рублей. Автомобили уже доступны в Хабаровске, Томске, Владивостоке, Магадане, Якутске и Южно-Сахалинске.

© Isizu

Речь идет о пикапах третьего поколения с 2,5-литровым турбодизелем мощностью 150–155 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой ZF и подключаемым полным приводом с режимами 2H/4H/4L. Мощный дизель (до 400 Нм) в сочетании с понижающей передачей и рамной конструкцией делает D-MAX привлекательным вариантом для работы, охоты, рыбалки и эксплуатации в суровых условиях Дальнего Востока и Севера.

Топовая версия V-CROSS выделяется агрессивным внедорожным дизайном: черная решетка радиатора, расширители арок, 18-дюймовые диски и вседорожные шины. В салоне — кожаная отделка, климат-контроль, крупный мультимедийный экран и полный набор современных ассистентов, включая ESP, антипробуксовочную систему, помощники при старте в гору и спуске, а также камеру заднего вида.

Базовые и средние комплектации также оснащены системой стабилизации, ассистентами при старте и спуске, задними парктрониками, камерой заднего вида и шестью подушками безопасности.

Таким образом, Isuzu D-MAX возвращается в Россию как практичный, но хорошо оснащенный пикап, способный конкурировать с популярными японскими и китайскими моделями в сегменте рабочих автомобилей.