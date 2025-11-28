Дилер назвал причины рекордных продаж новых гибридных авто

В октябре 2025 года на отечественном рынке был зафиксирован рекордный показатель продаж новых подключаемых гибридов (PHEV) - 6 294 единицы. Это на 62% больше по сравнению с сентябрем и на 54% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх в интервью агентству "Автостат" заявил, что текущий всплеск интереса к электромобилям связан с предстоящим повышением ставок утильсбора.

Официальные бренды, по мнению эксперта, будут корректировать цены умеренно, в то время как значительный рост ожидается в сегменте "серого" импорта. Так, Zeekr, пока не представленный на российском рынке официально, будет дорожать пропорционально увеличению ставки.

Мелюх также отмечает, что после вступления новых правил объем продаж существенно снизится в сравнении с пиковыми осенними месяцами, но будет постепенно расти с появлением новых официальных поставок популярных гибридов и электромобилей.

