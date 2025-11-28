Внедорожник BYD прошел проверку на прочность, выдержав удар упавшего дерева

В рамках пиар-кампании, посвященной новому удлиненному люксовому внедорожнику Yangwang U8L, BYD опубликовала креативный видеоролик. В ходе испытаний прочность кузова проверили, уронив на него настоящее дерево, а жесткость рамы испытали весом 12-тонного автобуса.

© Российская Газета

Видео начинается с захватывающего момента: на кузов внедорожника в район передней водительской стойки падает пальма. Машина поэтапно отставляется на 3, 4 и 5 метров, увеличивая силу удара. Несмотря на это, из визуальных повреждений остается лишь небольшая вмятина, а водительская дверь без проблем открывается и закрывается после всех трех попыток.

Особое внимание привлекает заключительный этап испытаний. К середине рамы машины подвешивают автобус массой 12 тонн. На первый взгляд, кажется невозможным, что авто выдерживает такую нагрузку без деформации. Однако, как показывает видеоролик, Yangwang U8L справляется с этим испытанием на отлично.

Yangwang U8L был впервые представлен в апреле на полях Шанхайской автовыставки. Длина машины составляет 5400 миллиметров, а расстояние между осями - 3250 миллиметров. Силовая установка включает четыре электромотора и ДВС, развивающие в совокупности 1197 лошадиных сил и 1280 Нм крутящего момента. Внедорожник оснащен режимами "плавания" и "танкового разворота".

Ранее "РГ" рассказывала о том. что BYD намерен к 2028 году локализовать производство в Европе.