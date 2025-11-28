В России предлагают штрафовать на сотни тысяч за управление питбайком без прав

Автоюрист, правозащитник Лев Воропаев в интервью радио Sputnik заявил, что на сегодняшний день подростки на питбайках, выезжающие на дороги общего пользования, стали серьезной проблемой.

© Вести Подмосковья

«Явно недостаточно штрафа от 5 до 15 тысяч рублей за управление питбайком лицом, не имеющим соответствующей категории. Вдобавок у нас нет достаточного количества сотрудников Госавтоинспекции, которые бы ловили и штрафовали несовершеннолетних нарушителей. Здесь нужно воздействовать на родителей, вводить конфискацию питбайка, на родителей накладывать существенный штраф, доходящий до сотен тысяч рублей», - отметил Воропаев.

По словам автоюриста, важны хотя бы какие-то показательные акции для транслирования в федеральных СМИ.