Тольяттинский вуз импортозаместил оборудование для поставщика автозавода

В Тольяттинском государственном университете (ТГУ) разработали уникальную установку для испытаний пластмассовых топливных баков. Работы выполнены совместно с компанией-заказчиком "ДИПО" - российским производителем топливных систем.

© Российская Газета

Разработанная в университете установка представляет собой автоматизированную систему, имитирующую условия работы топливного бака при заправке в реальном автомобиле со сбором статистики по всем необходимым параметрам.

- По сути, это мини-АЗС, с помощью которой в условиях лаборатории можно безопасно и контролируемо заправлять испытуемый топливный бак бензином и проводить всестороннее исследование его характеристик, - пояснил автор проекта, инженер НОЦ "Энергоэффективные и малотоксичные ДВС и тепловые установки" ТГУ Андрей Афанасьев. - Установка позволяет оценить параметры топливного бака при различных условиях эксплуатации автомобиля, а также проверить изделие на соответствие требованиям экологической безопасности.

Компания "ДИПО" - производитель топливных систем для автомобилей экологического класса Евро-6, поставщик бензобаков для АО "АВТОВАЗ" и "АГР", а в прошлом и для Toyota, Renault, Nissan, Ford, Hyundai в России. Компания была основана в 2012 году как совместное предприятие французской Plastic Omnium и российской "ДСК".

В 2022 году компания перестала получать поддержку по испытаниям своей продукции в Европе и занялось глубокой локализацией, в том числе критически необходимой для эффективной разработки испытательной базы.

Представители компании подчеркнули, что это первая в России испытательная установка, которая позволит значительно повысить качество разрабатываемой продукции, а также сократить сроки и затраты на разработку новой продукции.

- У нас уже есть опыт сотрудничества с тольяттинским университетом: здесь прекрасная материально-техническая база и отличные специалисты, которые ранее уже проводили исследования для нашей компании. Кроме того, некоторые наши сотрудники учатся в магистратуре университета, - отмечает технический эксперт "ДИПО" Сергей Кольчугин. - Теперь благодаря сотрудничеству с вузом мы получили уникальный инструмент для контроля качества нашей продукции. Созданная установка - яркий пример того, как наука может эффективно решать задачи реального сектора экономики.

Работы велись в рамках реализации программы "Приоритет 2030" (нацпроект "Молодежь и дети"). Уникальное испытательное оборудование позволит проводить передовые исследования в области полимерных материалов и топливных систем, способствуя развитию российского автомобилестроения и обеспечению технологического суверенитета страны.