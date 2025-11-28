Стало известно, какие электрокары предпочитают москвичи. За десять месяцев года на дорогах страны появилось 9,6 тысячи новых электромобилей. Почти половина из них — 4,3 тысячи машин — принадлежит москвичам и жителям Подмосковья, что соответствует 45% от общего объёма.

© Quto.ru

Безусловным лидером по количеству регистраций в столичном регионе стал «Москвич 3е» (756 единиц). Правда, есть нюанс — 98% этих электрокаров были приобретены компаниями, а не частными лицами. И только 12 жителей Москвы купили эту модель для личного пользования.

Настоящим фаворитом у реальных покупателей оказался другой автомобиль — китайский Zeekr 001. Именно эту модель покупатели выбирали чаще всего, оформив 612 машин за отчётный период. Доля частных покупателей в этом случае достигла почти 90%.

«Тройку» лидеров замыкает Avatr 11 с результатом в 310 зарегистрированных электркоаров. Следом за ним расположились Zeekr 009 (305 единиц) и Evolute I-Pro (271). В случае каждой из этих моделей собственниками стали физические лица.

В «десятку» также вошли электромобили Zeekr 7X (201), Ora 03 (131), Evolute I-Joy (118), Geely EX-5 (114) и Zeekr 007 (104).

Отдельного внимания заслуживает калининградский AmberAuto A5. Он недавно приблизился к лидерам продаж, заняв 11 сточку рейтинга. За пару месяцев его результат составил 94 машины, что вывело модель на 11-ю позицию.

«Наблюдая текущие темпы продаж, можно смело прогнозировать, что по итогам года он однозначно пойдёт в «десятку», а может быть и в «пятерку сильнейших», — подытожил аналитик Сергей Целиков.