Дальневосточные таможни приготовились к завалу автомобилями из-за утильсбора

Таможни двух дальневосточных городов — Уссурийска и Владивостока — перевели на круглосуточный режим работы в преддверии нового утильсбора. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Сотрудники приготовились к завалу импортными автомобилями. Такая мера необходима, чтобы импортеры могли подать документы на ввозимые транспортные средства в любое время суток, а сотрудники таможни — зарегистрировать как можно больше иностранных машин, ввозимых в Россию.

Заметное увеличение импортируемых иномарок дальневосточные таможенники фиксируют большую часть 2025 года. При этом в последние несколько месяцев объемы направляемых на погранпункты машин стали расти еще стремительнее. В ноябре через таможню Уссурийска провели в четыре раза больше транспортных средств, чем за тот же период 2024-го. Аналогичный показатель на пункте Владивостока увеличился на 37 процентов.

Аналитики связывают подобную динамику с грядущим повышением утильсбора на иномарки категории М1. Речь идет об импортных машинах с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил. Вилку подорожания при ввозе такого рода транспортных средств основатель компании EvoCars Денис Блинов оценивал в 200 тысяч — 2 миллиона рублей. На этом фоне многие россияне стали спешить с оформлением мощных иномарок для личного пользования, пока цены на них резко не выросли.